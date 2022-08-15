市府工務局表示，會先就拓寬部分先行施工，施工期間會維持現有2線道通行需求，降低交通衝擊。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

市府工務局今天舉辦動土典禮，市長黃偉哲（右六）、立委賴惠員（右四）等人出席見證。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府辦理關子嶺市道172線拓寬工程，範圍自172線及南93線交接處起至終點仙大路，總長度約1520公尺，計畫從原有路寬12公尺，拓寬至18公尺，預計2024年完工。對於用路人擔心，施工期間逢泡湯旺季時，可能會造成交通阻塞；市府工務局則表示，會先就拓寬部分先行施工，施工期間會維持現有2線道通行需求，降低交通衝擊。

通往關仔嶺的白河交流道銜接市道172線，往東行2公里後，路寬從18公尺束縮至12公尺，雙向各只有一個車道，每逢節慶易造成交通壅塞問題，因此市府規畫拓寬市道172線交流道至仙大路瓶頸路段，計畫拓寬18公尺，且原雙向2車道加寬為雙向4車道，以利全線道路暢通，提升行車安全。

市府工務局說，該案工程總經費約2億5000萬元，營建署補助約1億8000萬元，地方自籌用地費約7000萬元，今年初辦理拓寬工程招標，卻遇上疫情、缺工缺料等影響，導致招標不易，經工務局4月針對物價上漲，調整工程預算單價後，於6月中旬完成發包作業。

市府工務局今天舉辦動土典禮，市長黃偉哲、內政部營建署長吳欣修、立委賴惠員等人出席見證。黃偉哲說，市道172線是連結白河、東山、關仔嶺的重要聯絡道，民眾利用市道172線到關子嶺泡溫泉，或是到東山喝咖啡，未來市道172線拓寬後，對紓解當地交通有很重要的意義。