開發金(2883)子公司中壽積極響應政府政策，落實公平待客，連續6年與花蓮縣政府推動微型保險，今年進一步擴大影響力，攜手台新銀行、合作金庫、遠東銀行等銀行合作夥伴，集結金融業力量，提供近1.3萬名符合資格的花蓮縣弱勢家庭，享有基本的意外身故及意外失能保障。

中壽總經理黃淑芬表示，微型保險是普惠金融重要一環，其核心精神是讓經濟弱勢家戶也能擁有基本的保險保障，為他們建構起一道保障防護網，能更無後顧之憂為生活打拼。黃淑芬總經理強調，企業社會責任是一項永續的承諾，中壽透過企業文化及精神來體現，今年更攜手多家金融合作夥伴，讓微型保險將有溫度的關懷及協助延伸到更多家庭。

微型保險具有投保便利、免體檢、免等待期，保障內容簡單易懂的特色，當急難發生時，微型保險能第一時間張開安全守護網，提供保險金支應當下所需，分擔經濟支出壓力，讓生活維持正常運作。

中壽長期投入微型保險，主動捐贈予多個縣市及社福團體，積極擴大微型保險的保護傘，包括與台南市、宜蘭縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣及高雄市等政府單位合作推廣，2022年上半年已為近10萬名弱勢民眾提供保障，從中低收入戶者至身心障礙者，守護範圍、受保障人數、保障金額都逐年成長擴大。