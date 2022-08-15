一名女網紅昨日帶6歲兒子搭高鐵，她依照過去慣例只買一張成人票，讓兒子坐在無人坐的位置上，列車長發現後要求她補票，她質疑「為何沒人坐的空座位寧願載空氣，也不讓我們先坐一下」，事後更在IG限時動態批評，稱自己只是節儉的平凡人，「這是我坐高鐵以來，遇過最糟的事」，但討拍文隨即引發網友怒火，更有人發文爆料女網紅光是接一場3小時外拍，就有13000元進帳，「妳好意思說妳平凡人？真是刷新我三觀」。

女網紅的先生轉發到爆料公社想討拍。（圖／翻攝自爆料公社）

女網紅昨（14）日於在個人IG限時動態指出，過去多次帶6歲兒子搭高鐵，都是買一張成人票，兒子則坐在沒人坐的位置上，即使遇到列車長查票也都很包容，她昨日再次帶兒子坐高鐵，一上車就坐在兩個沒人坐的位置，列車長見狀後，要求她補票。

女網紅稱自己是平凡節儉的老百姓，遭網友打臉。（圖／翻攝自女網紅IG）

女網紅被網友踢爆單日接一場外拍，就有13000入帳。（圖／翻攝自女網紅IG）

女網紅向列車長表示，自己買的位置在附近，現在坐的位置若待會有人要坐會讓位，但列車長認為佔位就是要補票，她稱自己身上沒有現金，下秒起身回到自己的位置，女網紅說，她知道未滿6歲可以免票，也知道佔位要補票的規定，但「為什麼沒人坐的空座位寧願載空氣，也不讓我們先坐一下？」

女網紅回到自己的位置後，有好心人向她表明，願意自己去自由座，可以把購買的位置讓給她兒子，列車長看到後又再度要求她補票，強調就算是自由座，不論誰讓位或坐哪都要補票，女網紅當場氣哭說，「我只是一般人，我沒有多有錢，只是一般節省的老百姓，我也不是占了已購票人員的位置，是其他人讓位給我，我真的覺得今天是我搭高鐵以來，遇過最糟糕的事！」

3張IG限動截圖被女網紅的老公轉發到臉書社團《爆料公社公開版》，想要討拍，沒想到卻引發網友痛批，「妳孩子要座位，那妳站著位置讓給他，而不是要別人花一個位置的錢，成就妳們」、「笑死人，到現在還沒搞懂自己問題在哪嗎？人家讓位給妳，讓位的人去坐自由座？讓位的人一樣佔了一個位置」、「我小孩3歲，我為了我跟他都能一路舒服，我都買票了」。

也有網友在臉書社團《爆料公社》發文說，自己本來很喜歡這個女網紅，看到她為難高鐵列車長，還一副振振有辭，「真是刷新我三觀」。認為女網紅到台北工作，接一場外拍3小時的案子，就有13000入袋，以公司的中階主管來說，起碼要賺一個禮拜才能達標，一個月所得是他人的好幾倍，還不用繳稅，「妳好意思說妳平凡人？」

該名網友批評，「為什麼要這樣發文討拍？倒底在扯什麼歪理？可惜了一個漂亮女生，腦袋裝了什麼？就為了這幾百塊車資！妳跟妳老公都出不起嗎？」