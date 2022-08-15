國人被拐賣到柬埔寨的人口販運案頻傳，官方營救困難。國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷今日將飛往柬埔寨與在地台商會等團體見面，商討如何透過民間管道救援，協助受困國人返台。洪孟楷透露，此行將與當地台商建立聯繫管道，希望全力協助救援。

洪孟楷表示，台灣民眾在柬埔寨受到詐騙狀況，大家都非常關心，因此這次利用國會外交名義，由中華民國柬埔寨國會聯誼會長帶領下，由洪孟楷與立委吳斯懷共同陪同，前往柬埔寨了解溝通。

洪孟楷透露，因為受柬埔寨完全一中政策影響，以及我國在柬埔寨沒有代表處，由越南代表處支援，因此到目前爲止，行程還沒辦法完全確定，但此行目的有三大面向。

洪孟楷指出，第一，將要求跟當地行政部門與警方做會面，傳達國人對於台灣民眾在柬埔寨的狀況感到憂心，希望當地行政部門有更積極的處理方式。第二，跟當地有力台商會面，了解真實狀況且建立溝通管道。第三，了解真實狀況後，要求中華民國政府持續加強溝通及宣導。

「天下絕對沒有白吃的午餐！」洪孟楷呼籲，如此高的薪水可能伴隨極高風險，更何況有詐騙疑慮，希望台灣民眾尤其是年輕朋友能保護自己的身體狀況及人身安全，也希望這次的國會外交能夠有良好成果。