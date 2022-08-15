高雄市副市長史哲（左三）視察岡山醒村文化園區修復情形。（林瑞益攝）

高雄市副市長史哲15日上午到岡山區醒村文化景觀公園視察修復進度，史哲表示，在文化部兩年來經費3億元到位後，可以將園區一次性的修復，將於2024年修復重成，未來將是北高雄的文創之星。

史哲視察岡山醒村文化景觀公園，民進黨立委邱志偉、高雄市議員高閔琳、市議員參選人陳慶鴻等人陪同。

文化局簡報時說，醒村是於1940年代興建，全區1.72公頃保留有7棟建築物，在日據時期原為海軍第六一航空廠員工宿舍，於1945年高雄大空襲時，岡山醒村只有兩棟沒有被轟炸到。此區戰後是空軍飛官宿舍，是少數兩層樓形式的眷村建築樣貌，2017年醒村全區登錄為文化景觀區，透過87期都市計畫讓醒村全區歸於高市府。

醒村在過去數年以來陸續修復許多建築物，對於其中一棟建築物目前可能考慮規畫為餐飲區，邱志偉建議，岡山不乏餐廳，建議朝文化表演或空間方向邁進。醒村是岡山空軍眷村的代表，未來將吸引許多文化工作者進駐，或以住代護，在其中一棟也可以規畫成具有岡山特色、文學的圖書館，成為北高雄的重要文化區域。

陳慶鴻也指出，他從10年前就參與眷村文化推動，歷年來見證其變化，他跟著邱志偉做各部會的溝通，在行政上協助，文化部經費到位、園區整建完成後，將可讓民眾體會到眷村之美，傳承歷史記憶。