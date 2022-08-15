5位美國參眾兩院議員昨（14日）抵台訪問，而據軍事粉專消息， 今（15日）有7批次解放軍軍機進入ADIZ，且「南、北都來」。我方戰機已進行多次廣播驅離。

總統府發言人張惇涵昨表示，此次來訪的5位議員，不但橫跨參眾兩院，更是外交、軍事、歲計等重要委員會；值此台海及區域緊張情勢之際，馬基率團訪台，再次展現美國國會對台灣的堅定支持，及民主夥伴共同維護台海及區域和平穩定之決心。

闗注軍情動態的粉專「Taiwan ADIZ」今則發文指出，8月15日中共軍機進入我ADIZ（北部空域、西部空域及西南空域）。此次是南北都來、突顯夾擊之勢，而我空軍都有在空監控，截至上午10點止已7次廣播驅離，該粉專並在貼文中附上了驅離廣播的詳細內容。不過，國防部對此目前尚未正式表示意見。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）月初訪問台灣後讓大陸相當不滿，自4日起至10日展開大規模實彈演習，演習結束後仍時常派出軍艦與軍機穿越海峽中線。