美系外資針對晶心科(6533)出具最新研究報告指出，看好晶心科在RISC-V具有強大的潛在成長空間，且管理階層也看好2022年營收將成長20~30%，故將目標價由300元調升到360元、評等維持加碼。

美系外資表示，有鑑於ARM(安謀)在智慧型手機CPU領域強勢地位，對晶心科將有正面提振，儘管晶心科目前本益比高達48倍，但晶心科具有累積IP權利金的商業模式，以及強大的RISC-V CPU授權金。晶心科管理階層也看好2022年營收將成長20~30%，故將目標價由300元調升到360元、評等維持加碼。

美系外資表示，由於構建高效的CPU和順利運行RISC-V代碼需要專業技術替SoC(系統單晶片)的IP進行加密，CPU才可以安全的用於商業用途上，而晶心科在CPU IP具有長達17年的經驗。

美系外資表示，晶心科在物聯網CPU市場的市占率已達到7%，而根據數據顯示，物聯網CPU的TAM(潛在市場規模)在2022年為4.49億美元，換言之，晶心科將擁有7%的總營收市占率，且在2025年前物聯網CPU的TAM(潛在市場規模)在AI(人工智慧)、HPC等快速發展下，將會持續快速成長。