由於經濟數據顯示，美國通膨低於預期，使得近期風險資產普遍上揚，不過，依據富達領先指標，該指標仍持續打底中，尚未出現回升跡象，富達建議仍維持相對防禦的措施。

富達表示，富達領先指標(FLI)之景氣循環追蹤機制於6月份再度惡化，這是連續第11個月顯示活動低於平均並惡化中，主要因今年以來，全球經濟受到多重衝擊，包括俄烏戰爭、大陸封城、通膨壓力以及央行收緊金融情勢，因此，全球經濟活動持續減速。

富達進一步指出，該指標中之全球貿易自去年11月以來首次低於平均並持續下滑，大宗商品也自今年元月以來首次出現回落。

富達表示，雖然CPI有所回落，但要回落至央行目標仍有段距離，另美國今年Q2財報仍亮眼但未來有隱憂。S&P 500在第二季獲利預期比去年同期成長9.2％。若不包含能源產業則獲利預測下跌1.5％，因此，可看出今年的企業獲利並不如帳面來得如此亮眼。產業方面，能源、原物料與工業表現相對較佳，儘管財報成績表現不俗，但零售商Walmart及半導體相關公司如Nvidia及Micron紛紛調降其未來財測，也讓美國企業未來獲利能力增添衰退風險。

富達表示，若過度樂觀也給風險資產持續上漲增添隱憂，建議仍維持相對防禦的措施，以因應預期落空可能造成的市場波動。