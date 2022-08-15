大陸國家統計局15日公布7月宏觀數據，消費、投資、規模以上工業等數據表現皆遜於預期，顯示整體經濟動能依舊疲弱，下半年經濟增長仍面臨極大考驗。

統計局數據顯示，7月社會消費品零售總額年增2.7％，遠遜預期的5％，亦低於6月份年增率的3.1％。規模以上工業增加值年增3.8％，遜於預期的4.3％，也低於6月的3.9％。

1～7月固定資產投資5.7％，低於上月的6.1％，降至年內最低。1～7月全國房地產開發投資更加慘澹，繼續下跌至-6.4％，遠低於預期的-5.5％，亦低於6月的-5.4％。

面對各項數據全面下滑，統計局表示，世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固，總體來看，7月份防疫措施和經濟社會發展各項政策持續顯效，國民經濟延續恢復態勢。下階段要著力擴大國內需求，著力穩就業穩物價，有效保障和改善民生，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。