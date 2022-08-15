台南市政府為有效改善此狀況，陸續在公營的停車場上加蓋太陽能板，為車主遮擋陽光及雨水，同時利用光照來發電，現已規劃32座停車場為太陽能停車場。但由於施工過程需要封閉停車場，且工期長達半年，一開始也造成不少車主困擾，認為蓋了太陽能板並不會讓停車空間增加，也無法讓停車費降價，反而造成自己近半年要找其他地方停車，多有怨言。但這些困擾在完工啟用後反而迅速轉化為對市政府的肯定。

台南氣候良好陽光充足，是許多北部人羨慕的好所在，但是陽光充足也造成了一些困擾，例如平常停在露天停車場的車輛，容易因為日照強烈而造成車漆褪色、內裝脆化等損傷。

台南公營停車場加蓋設太陽能板，既充份利用太陽光電，又保護民眾車輛，或民眾讚賞。(翻攝黃偉哲臉書)

台南公營停車場加蓋設太陽能板，既充份利用太陽光電，又保護民眾車輛，或民眾讚賞。(翻攝黃偉哲臉書)

台南市議員候選人林依婷發文指出，太陽能停車場是一個很好的概念，但是因為施工期間的停車問題，確實有造成部分市民的困擾，但這些困擾在完工啟用後迅速轉化為對市政府的肯定。

像是夏季時台南經常有午後雷陣雨，原本露天停車場無論是否有攜帶雨具，在上下車時總是會淋到一些雨，假如雨傘是放在後車廂，拿到之後自己也淋濕了一大片。但有太陽能板遮擋後，卻可以愜意從容上下車，有了不一樣的感受。

同時也因為台南的日照關係，許多車輛停在戶外時，車內溫度高達近60度，而有了太陽能板遮蔽後，僅剩40度不到，無論是高溫帶來的窒息感以及內裝散發的異味都能獲得改善，讓許多市民有感。

因此台南市民從原本嫌棄後來轉變為德政，也希望太陽能停車場能夠廣推到每一個行政區，一方面增加發電量，另一方面也為愛車提供一個遮陽擋雨的空間。