肝臟堪稱是偉大的「人體化工廠」，除了處理腸道吸收的營養、代謝毒物外，也負責人體荷爾蒙的平衡，讓體內的男性與女性賀爾蒙取得一平衡，醫師表示，一旦肝臟受損，以男性而言，體內的女性賀爾蒙會堆積、高於男性賀爾蒙，出現「男性女乳症」，曾有一瘦削男性40多歲患者因胸痛就診時，一檢查發現竟有B罩杯的胸部。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《健康2.0》表示，過去曾遇過一名40多歲的男性病患，主訴胸口疼痛，經檢查發現，身材頗瘦的患者，胸部竟有B罩杯，即「男性女乳症」，顯示體內的雌激素已多到讓乳房組織增生。

張振榕說，肝臟本身除了處理腸胃道吸收到的養分、代謝外來化學物等外，還需進行身體賀爾蒙之代謝與平衡的轉化。他說明，其實不論男性，每人身上都同時有男性與女性賀爾蒙，只是比例有差異，男性的男性賀爾蒙較多、女性體內的女性賀爾蒙較多。

他表示，當肝臟受損時，兩類荷爾蒙的代謝與平衡的轉化就會停滯，當男性體內的女性賀爾蒙逐漸堆積、超過男性賀爾蒙時，男性會出現一些症狀，包括蜘蛛痣、肝掌，及男性女乳症。

所謂蜘蛛痣是，在皮膚或胸口會出現小而紅、如蜘蛛般有八爪的紅點，若用鉛筆在紅點上一壓，八爪就會不見，不按壓時，八爪又出現。「肝掌」則為在大拇指及小指之間的掌心呈現特別紅的跡象。張振榕表示，這兩症狀都是雌激素堆積所引起的一些血管變化，雌激素過多後最後再增生乳房組織。

張振榕表示，男性患者若發現自己出現上述症狀，要小心是因肝臟出問題、無法進行其原本的賀爾蒙轉化平衡功能，必須趕緊就醫治療，避免病情惡化。