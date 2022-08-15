大陸國務院新聞辦15日舉行新聞發佈會，發佈7月國民經濟運行情況，公佈7月全國居民消費價格（CPI）年增率2.7％，漲幅擴大0.2個百分點，並較上月上漲0.5％。而從前7月整體來看的CPI年增率為1.8％。大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，儘管存在一定的上漲壓力，但是價格保持總體穩定仍具備較多有利條件。

分類別來看，在食品煙酒價格中，糧食價格上漲3.4％，鮮菜價格上漲12.9％，鮮果價格上漲16.9％，尤其看到豬肉價格上漲20.2％。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增率實際上漲0.8％，漲幅比上個月回落0.2個百分點。

付凌暉介紹，7月CPI表現主要呈現幾項特點。第一是食品價格較快上漲，觀察到7月食品價格年增6.3％，比上月擴大3.4個百分點，是拉動CPI上漲的主要因素。其中，受前期生豬產能去化、養殖戶壓欄惜售和消費需求回升等影響，豬肉價格年增20.2％。

第二是能源價格漲幅回落。受國際原油價格變動影響，7月汽柴油價格分別年增24.6％、26.7％，但漲幅比上月回落8.8和9.6個百分點。

此外，據中新網引述付凌暉表示，從7月PPI情況來看，單月漲幅是4.2％，比上個月回落1.9個百分點，對於CPI的傳導作用也可能有所降低。