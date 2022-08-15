「星爺」周星馳出道超過40年，以拍攝搞笑喜劇片為主，作品都非常有個人特色，他也因此非常受到歡迎，至今高人氣不墜，但周星馳在2008年推出《長江七號》後，就沒再主演過任何電影，完全轉為幕後，而他也曾吐露想親自下來演出，但最終卻仍沒這麼做，眾人好奇原因，他的導演朋友王晶曾就他的演藝經歷，給出了答案。

「周星馳電影」名聞遐邇，但這些年他已經不親自演繹自己想出來的笑點，轉而擔任導演教人演戲，而執導的《西遊·降魔篇》、《美人魚》、《新喜劇之王》等，不僅叫好叫座，也仍充滿濃濃的星爺本色，這些電影中的演員們，看得出來非常努力在演出周星馳的模樣，但始終差原版那麼一點，影迷也覺得惋惜，覺得如果是周星馳自己親自演出，想必效果更好。

事實上，已全面轉當導演的周星馳曾透露，這些年他不是沒動念「回鍋」過，在王寶強演出《新喜劇之王》時，他就一度很想自己來挑戰這個角色，可深思之後還是放棄了，由此可知，星爺對於演戲仍有熱誠，不再登上螢光幕是他刻意為之。

對於這件事，名導王晶曾在節目上剖析，認為周星馳之所以不再演戲，是因為面對不了自己，到了一個年紀後，周星馳無法接受自己繼續在鏡頭前歪嘴吐舌裝鬼臉，尤其到了4、50歲時，真的會跨不過那條線，覺得這是周星馳不親自上陣拍戲的原因，王晶也吐露自己跟周星馳一樣，心裡不但過不去，身體狀況也不太允許，就不太願意拍這樣的電影了。