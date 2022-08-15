原民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所的論文涉抄襲而被更換，但民進黨卻不認錯，反而認為林智堅受委屈。前國民黨立委陳學聖呼籲民進黨拿林智堅的招牌到全地各地輔選，以證明自己清白。

多位台大畢業的人士以校友身分舉行「擒賊先擒王」記者會，他們認為，學術倫理更是高等教育核心價值，不是林智堅退選就到此為止。台灣大學身為高等教育首府，不能抓小放大！更要擒賊先擒王！

律師童文熏表示，林智堅在台大國發所的論文涉及抄襲，台大已發文請國家圖書館將林智堅的論文下架。而蔡英文總統在英國倫敦政經學院是否真的有博士論文現在還未釐清，國圖卻將她散裝的論文上架，這說不過去，應該立即下架。

陳學聖則表示，雖然林智堅的論文涉及抄襲「罪證確鑿」，但民進黨到現在還是認為他沒有抄襲，繼續不認錯、也不道歉。既然如此， 建議民進黨在年底九合一選舉中，就拿這林智堅的招牌到全台高調輔選，接受選民檢驗，也證實自己的清白。

林智堅的論文涉及抄襲，那他在台大國發所的指導老師、現任國家安全局長陳明通，是否該辭職下台？在記者會現場，有人高喊「陳明通以學位換官位，早該下台」。

不過台大國發所前所長邱榮舉表示，陳明通其實有許多優點，他在兩岸及國際關係等方面，有相當不錯的研究。對於陳明通是否該下台，他認為，個人做的事個人要去承擔，希望這起事件，不要影響到台大國發所的發展。