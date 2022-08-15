「行善」是一件很棒的事！移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市嘉邑行善團再度攜手合作，以公私協力方式協助在臺因病昏迷失去意識的越南籍移工阿松(化名)籌措旅費，返回越南與家人團聚及接受治療，也讓這份集眾人之力的愛與溫暖，能夠跨越國界的藩籬。

越南籍移工阿松來臺從事工程工作，不幸發生變故而昏迷不醒，他在越南的家人得知後心急如焚，趕緊由阿松的哥哥代表來臺，希望將在異鄉漂泊多年的阿松帶回越南接受治療。

移民署與嘉義市嘉邑行善團攜手協助因病昏迷失去意識之越南籍移工阿松返國，並派員至醫院協助處理出院手續。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志暨理、監事共同致贈25萬元旅費，由阿松哥哥代表受贈。(移民署嘉義市服務站提供)

然而經醫師評估阿松的身體狀況，需要以架設擔架的方式搭乘飛機，機票再加上從醫院前往機場的救護車費用，全部需要新臺幣25萬元。由於阿松在越南的家人多為務農及勞動人口，經濟能力有限，實在無力支付這筆龐大的費用，全家人頓時陷入愁雲慘霧，也讓隻身代表來臺的哥哥夜夜輾轉難眠。

移民署與嘉義市嘉邑行善團攜手協助阿松搭乘救護車至桃園機場搭機返回越南與家人團聚。(移民署嘉義市服務站提供)

移民署南區事務大隊嘉義市服務站得知阿松的不幸境遇後，協助轉介給長期投入慈善志業的嘉義市嘉邑行善團，順利緊急募得返鄉旅費，也讓阿松的哥哥終於放下心中一塊大石，他在離臺前特別說：「謝謝移民署、嘉義市嘉邑行善團以及每一位來到臺灣所見到的人，由於大家的無私幫助，才能夠順利帶阿松返回越南與家人團聚。雖然身處異鄉，但時時刻刻都能夠感受到臺灣社會的溫暖，真的非常感謝！」