全球信評機構標普(S&P)和惠譽(Fitch)都認為烏克蘭債務重組問題嚴重，因此紛紛下調了烏克蘭的外債評級，下調至選擇性違約和限制性違約，為接近違約的評級。

在一周前的稍早，烏克蘭的外國債權人同意了將該國近200億美元國際債券的支付凍結兩年的要求。烏國總理Denys Shmyhal指出，該支付的延期將讓烏克蘭省下60億美元的支付；債務的支付將延後到2024年。

標普在上周末將烏克蘭的外債評級從「CC/C」降至「SD/SD」的選擇性違約。

惠譽則將烏克蘭的長期外債評級，從「C」降到「RD」的限制性違約。該公司將烏國推遲債務支付，視為是不良債務的交易。

標普還表示，俄羅斯入侵烏克蘭引發的整體經濟和財政壓力，可能會削弱烏克蘭政府維持其本國貨幣債務的能力，並將烏國的本幣評級從「B-/B」降至「CCC+/C」。

從俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭今年經濟面臨萎縮35%至45%的風險，每月的財政缺口達到50億美元。