前新竹市長林智堅台大論文再被爆料，他確實沒有抄襲而是整本論文都是由助理代寫，國民黨桃園市長參選人張善政說，如果這件事情是屬實的話，現在就不是林智堅換掉而已，而是蔡英文主席必須出來道歉，且鄭運鵬一路袒護，他也必須要出來道歉。至於外界認為他是「佛系選舉」，他則自比為是土地公，要掃除桃園的妖魔。

而林智堅論文事件之後包含民進黨及許多側翼，紛紛針對國民黨、民眾黨許多政治人物或參選人論文開始逐一檢視，也有人被貼標籤，張善政說，任何人的論文應該都是紮紮實實的，而他自己的論文也在幾次媒體訪問的時候把它拿出來跟鄉親朋友介紹過了，對於自己的論文非常有信心絕不可能抄襲。

張善政15日參加由黨籍市議員吳嘉和舉辦的地方見面會，他在台上致詞時說，外界認為張善政是「佛系選舉」，他則認為自己是土地公，除要帶給桃園鄉親福氣、繁榮外，更要掃除桃園的妖魔，而現在妖魔少掉1個（指林智堅），結果發現他論文不是抄襲而是別人代寫，這比抄襲更嚴重，然後來了一個接替的投手（指鄭運鵬），一路袒護抄襲代寫者，他非常強的意念要掃除妖魔，希望對手用正當的人格來打這場選戰，沒想到前面一個跟現在這個都在袒護抄襲，這次的桃園選舉不要這樣的人。

至於《美麗島電子報》董事長吳子嘉說民進黨前立委鄭寶清90％會脫黨參選桃園市長，張善政對此表示，他對鄭寶清前一陣子在民進黨內仗義執言，不畏懼壓力的精神感到非常欽佩，「如果他要出來的話，我尊重他。」

至於桃園市長鄭文燦曾被樂天啦啦隊扛起來，如今鄭運鵬參選，臉書被翻出過去貼文曾說來當桃園市長應該就是為了這個，張善政則說這應該是調侃幽默的說法，比較正經的講，參選桃園市市長當然是要爲桃園市民做事情，至於他想不想被啦啦隊女孩扛？她則笑說，「當選以後再說」。