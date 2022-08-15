前新竹市長林智堅深陷論文門風波，宣布退選桃園市長，東吳大學社會學系副教授劉維公今（15日）表示，論文事件後又爆發新竹棒球場事件，學歷造假確實與能力有關連性；此外，對於民選獨裁、極度宣傳的發展模式，一般民眾愈來愈不能接受，全球皆然，英國首相強生下台就是一個例子，台灣面對民選獨裁必須有能力抵抗。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（15日）透過直播解剖林智堅論文。劉維公表示，太陽花學運激發公民不服從運動，當時有全球化、自由化、兩岸關係等問題，台灣的小農、中小企業擔心捲入自由化、非常焦慮，反對黨可以激發公民不服從運動，跳出黨派這是非常重要的時代事件。

他說，反觀林智堅論文事件，就是一種「抵抗運動」的成果，抵抗民粹、抵抗民選獨裁，雖然體制上是民選出來的總統，但卻採用極度宣傳，如同納粹時代的政治宣傳，明明是錯誤的事情卻講成對的。

劉維公表示，以前衛福部長陳時中的防疫政策為例，民選獨裁所任用的官員，政策該如何時，他還是高高在上，不願意接受專業意見，透過1450、極度宣傳扣上帽子，用人設的方式，包含負面人設，一般民眾不會有太大的警覺；再者是思想洗腦，利用仇恨動員、二分法敵我分別非常清楚。

劉維公表示，林智堅退選絕對是蔡政府注意到，有股力量集結面對政治霸凌、政治洗腦，但陳明通還是沒下台，民進黨至今還是不認錯，反而希望透過鄭運鵬接棒參選，當鄭運鵬當選後就證明林智堅是冤枉的，他強調，陳時中是政治霸凌、思想洗腦非常典型的代表性人物。

他也提到，從林智堅事件而言，很多年輕人及中間選民很清楚，該思考的是台灣面對民選獨裁必須有能力抵抗，不分世代、年齡、性別、政治立場，當政府不斷透過思想洗腦、政治霸凌，讓更多人不敢說話時，到底要不要站出來。