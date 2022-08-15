台灣民眾黨立委蔡壁如遭指碩士論文涉抄襲，蔡強調是「站在巨人肩膀上」借鑑前人智慧的文獻檢閱，但網友抓包其中一段與台北市議員簡舒培2018年的臉書發文內容一樣，簡舒培今詢問身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲此事，柯文哲跳針迴稱送倫理委員會，避談蔡壁如是否抄襲，更反嗆問簡舒培「你有唸碩士班嗎？你知道論文要怎麼寫嗎？」場面火爆。

柯文哲今赴議會專案報告，簡舒培在質詢時表示，柯文哲稱林智堅論文案ugly、袂看口（太難看），還說相信會有一狗票的人會有論文抄襲的問題對不對？「這是不是你講的話？」柯文哲指出，「我知道你要講什麼啦，但是我跟你講，對我來講沒有差，反正送倫理委員會檢查就好。」

簡舒培說，蔡壁如在當市政顧問的時候寫了一篇碩士專班的論文，結果指控說論文裡面有很多的抄襲，包含抄政府研考會報告，包含有一段抄了她在2018年10月9號的臉書文，逐字不差，連逗點都一樣，卻沒有標示出處，詢問柯文哲知道這件事？

柯文哲坦言他知道，認為可以送倫理委員會去討論，簡舒培說，「所以就送學倫會討論？」柯則反譏，「第一點，你有唸碩士班嗎？你知道論文要怎麼寫嗎？」簡舒培不滿要求時間暫停，議長提醒不能反質詢。

簡舒培持續窮追猛打，「蔡壁如這樣的行為是不是你口中的ugly？是不是袂看口？」柯文哲怒轟，蔡壁如可以上倫理委員會去辯論，蔡壁如不會逃避，「但是勸你們不要再打這個題目，對你們不利。」簡反嗆，她就是要打，因為她是被抄襲的當事人，蔡壁如要不要向她道歉？

柯文哲強調，簡舒培可以去倫理委員會去告蔡壁如，蔡很願意出席學校的倫理委員會，但避談蔡壁如是否抄襲，簡怒嗆台大教授柯P認為逐字抄都不算抄襲，柯指出，「我跟你講，文獻引用跟抄襲....我覺得是這樣....」還稱「我大學教授，你別問我這個問題。」

簡舒培不滿表示，她在問的是柯文哲的政治態度，柯文哲是不是瞎挺？挺抄襲的嗎？叫她怎麼教小孩，「迴力鏢打在你們臉上。」柯文哲說他不怕這個，就是去倫理委員會辯論。簡舒培反譏，「我要告訴我的孩子說，媽媽的臉書被蔡壁如抄嗎？」柯嗆，林智堅敢去台大倫理委員會？連去都不敢去，蔡壁如一定敢去學術倫理委員會。