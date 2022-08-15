近日美國總統拜登簽署了《晶片和科學法案》，稱「該法案是一世代才有一次的投資美國的機會，將協助美國贏得21世紀的經濟競爭」。英特爾、美光等企業的CEO，美國主要半導體地區州長都出席了法案簽署儀式。芯謀研究首席分析師顧文軍15日在《環球時報》撰文分析，美國晶片法案不只為了「對抗中國」。

文章稱，該法案總額達2800億美元，當年馬歇爾計劃總額為131.5億美元，按購買力換算為今天的幣值也僅為1616億美元。美方雄心勃勃地推出該法案，其核心目的就是增強美國半導體產業的競爭力。具體來說，法案規定將成立四大基金分配527億美元，其中分撥給「美國晶片基金」500億美元，佔總金額近95％，可見晶片製造是美國佈局半導體的重點。由晶片製造牽動半導體產業鏈上的其它環節升級，其它環節的進步也會反哺晶片製造的發展。

文章稱，半導體激勵計劃是「美國晶片基金」未來五年支持的重點，關鍵是要發展先進製程，在這方面，法案不僅提供370億美元的補貼，還提供25％的投資稅收抵免。這既吸引了具有先進製造能力的全球晶片企業進入美國，把錢交給這些半導體成熟企業，也避免新實體去賺晶片的錢；此外法案還規定，將設立微電子科學研究中心。技術轉化成果是微電子科學研究中心的重要考核標準，成果將用於促進美國半導體產業鏈的發展。因此美國半導體企業不僅將得到美國政府在政策和資金上的扶持，還能得到技術上的大力支持。

文章稱，該法案最大的受惠對象是美國企業，比如英特爾等美國本土晶片製造巨頭。扶持龍頭企業更容易實現規模效應，加速美國實現「美國芯」的夢想。其次，美光等具有晶片製造能力的IDM公司是法案受益群體的第二梯隊。對美國政府來說，IDM在美國擴產可將更多產能鎖定在美國國內，而IDM企業也可以借助美國補貼擴大在全球半導體領域中的影響力。第三，與晶片製造相關的美國設備公司是受益群體的第三梯隊。這些公司是提升美國晶片製造能力的關鍵，同時還能對衝美國設備廠商對因美國制裁而損失中國市場的抱怨。最後，台積電、三星等國際晶片製造企業是法案受益群體的第四梯隊。美國支持這類企業在美國建廠的初衷是希望它們幫助美國建立完善的晶片製造生態，美國背後更大的野心是要扶持美國本土同類企業超越現在的龍頭。

文章稱，從時間點上看，之前因為「中國威脅論」、疫情衝擊、汽車缺晶片、供應鏈風險等因素，該法案在美國獲得較高支持。但隨著疫情緩解，供應鏈危機逐漸平息，晶片產業進入下行週期，甚至「中國晶片威脅論」隨著信息逐漸對稱也終將祛魅，此法案支持率開始降低。所以美國兩黨必須在「產業回歸正常」前盡快通過此法案。更關鍵的是，美國為了推動「晶片四方聯盟」組建，必須盡快推出此法案。換言之，該法案只是美國在半導體領域組合拳中的重要一步，最終目的是要抑制、孤立中國大陸的半導體產業發展。

文章稱，儘管法案以「對抗中國」為幌子，但台積電、三星等企業才是美國晶片製造企業真正的對手，這些公司也心知肚明，因此它們即便到美國設廠，也不敢、不願把最先進的技術拿過去。再加上法案中有對中國排斥的條款，而中國是全球最大的半導體市場，三星、海力士和台積電等企業都在中國大陸有產線佈局，讓它們離開中國轉投美國損失巨大。以上因素導致西方內部並非鐵板一塊。所以美國必須盡快推出此法案，用大禮包「利誘」聯盟內部的相關企業。

文章稱，該法案的推出毫無疑問將影響全球半導體產業。有美國這一法案在前，歐、日、韓等地區接下來將有可能效仿推出各自的半導體政策，更注重本國供應鏈的自主、安全與可控。另外，在美國一系列措施下，半導體傳統市場化競爭模式將發生改變。半導體產業將從全球化、合作化、分工化向多區域化、多生態化、競爭化發展，國際企業擴張及發展邏輯將更多考慮政治因素，其次才是市場、效率和成本。

文章稱，美國在半導體領域的一系列組合拳，對中國半導體產業而言是一個重大挑戰。在此背景下，我們建議：

一，重視扶持政策的持續性，堅定不移扶持半導體。當前半導體產業的區域性產業競爭已經開啓，產業的壯大非一日之功，運動式的扶持政策並非良策。中國必須保持政策的連續性，保持戰略定力，有久久為功的決心與恆心。

二，以重點企業為扶持核心，做大做強既有主體。「火車跑得快全憑車頭帶」，行業競爭最終要靠企業，尤其是龍頭企業的競爭力。詳細分析每家龍頭企業的實際狀況，因企施策，定點支持。鼓勵既有主體做大做強，發揮金融工具和產業政策等多種機制，推動產業整合，強化龍頭企業競爭力，向產業上下游延伸，實現國內半導體產業鏈的協同前進。

三，充分發揮市場作用，加強全球合作。在美國抽離國際企業的形勢下，中國更要繼續開放和全球合作，用好金融工具和產業政策，爭取國際企業來華發展。路雖遠行則將至，事雖難做則必成。只要中國堅定信念與信心，就一定能用決心、耐心與恆心，共鑄中國芯。