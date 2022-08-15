日本女優三上悠亞因天使臉孔、擁有F罩杯魔鬼般好身材，加上演技精湛，成為一線D槽女神，明天8月16日是三上悠亞29歲生日，她特地提前在推特帳號放送福利，一張火辣美照就引起粉絲們暴動。

三上悠亞將在8月16日邁入29歲，她提前在推特帳號發出預告，今（15）晚深夜11點半左右將在YouTube頻道進行直播，與粉絲們一起倒數迎接生日，「如果你們能來，我會很高興」。

三上悠亞是許多男生眼中的夢幻女神。(圖/三上悠亞 推特)

只見三上悠亞蓋著白毯閉目養神，一頭長髮披散在巴掌大的鵝蛋臉龐，往下看去發現她似沒穿上衣，微側身的姿勢壓出深邃的事業線，可說是春光乍現，這張天使般的睡顏，再加上向粉絲甜喊「晚安」，惹火十足，惹得留言區一陣暴動。

即將29歲的三上悠亞已經決定離開舊東家，6月自立門戶開公司，被外傳是可能引退，但她親自否認這項說法，她強調仍會繼續拍娛樂片，目前的工作計畫為一個月一步，但會婉拒激烈型主題，之後她會在「關西Collection」時裝秀伸展台上擔任模特兒走秀，準備朝向時裝界發展。