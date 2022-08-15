力智(6719)累計上半年賺逾1股本，第三季因庫存調整、新品推遲等因素，第三季營收季度下滑中雙位數，但中長期成長態勢依舊看好，力智今早盤後即衝高漲停鎖住319元，收復月線。

力智第二季合併營收18.71億元，季增加9.5、年增加30%，單季稅後淨利為4.49億元、季增加12%、年增加1.8%，每股純益為5.78元；力智累計上半年合併營收為35.8億元、年增加37.2%，歸屬母公司業主淨利為8.5億元、年增92.8%，每股純益為10.93元，賺進逾1股本。

力智預估第三季營收季度下滑中雙位數，主要受到通膨、區域 性政治因素，消費規/PC/NB/顯卡相關產品需求不佳，其中PMIC(電源管理IC)所受影響最明顯，SPS應用於工規出貨平穩，MOS在PC相關應用下修，但高階MOS依然缺貨，故力智在市佔率仍有提升空間，預估毛利率估落在 41~43%，主因為晶圓成本墊高、部份產品售價調降，另外，力智亦下修今年全年營收目標由年增2成下修至年增高個位數至低雙位數，毛利率維持42~43%。

法人看好，NVIDIA二年一次大改款原預計今年下半年推出新一代Ada lovelace、Hopper架構GPU分別應用於電競、AI及資料中心等，但受到通路庫存水位偏高及需求不佳而去化速度緩慢，因而可能將延後至2022年底到2023年初推出。GPU換代須變更電路設計，PMIC設計亦隨著更改，觀察過去2018、2020年NVIDIA二次世代交替，力智營收年成長分別為34%、49%，因而新平台推出為力智基本盤，亦為重要成長動能。中長期隨著5G/AI/HPC 應用朝高運算力及高效能發展，CPU、GPU將往先進製程推進，同時帶動高效率、高整合PMIC與功率元件的需求增加，除了NVIDIA外，非NVIDIA平台成長空間大。近年力智工控 Power Stage在大陸白牌Server(伺服器)/Datacenter(y資料中心)/Networking(網際網絡)、工具機、快充等訂單漸有斬獲，為力智後續營運另一重要動能。