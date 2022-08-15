太空人15日在主場以6比3擊退運動家，這一勝不只是太空人例行賽第75勝，也是他們獻給德州尤瓦迪的羅布小學槍擊案家屬的比賽。今年5月，美國18歲凶犯拉莫斯（Salvador Ramos）持槍殺害19名學童與兩位成人，隨後遭警方擊斃，白宮降半旗哀悼。太空人主場在德州休士頓，老闆克朗（Jim Crane）提供交通費與2500張門票，邀請受害家屬與親友來觀看比賽。
今年21歲的費絲瑪塔（Faith Mata），她的10歲妹妹在槍擊案中喪生，生前她是太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）的忠實球迷。瑪塔帶著妹妹的照片說：「每次電視播出太空人的比賽，她就會套上太空人T恤，跑進客廳裡為他們加油，即使她並不清楚發生了什麼事，她一直喜愛艾爾圖維。」費絲姊妹的父親傑瑞瑪塔（Jerry Mata）獲邀開球，他感謝太空人的善心，他肯定小女兒今天也帶著微笑在天上看比賽。
布瑞格曼（Alex Bregman）首局轟出兩分全壘打，回到休息區時總教練貝克（Dusty Baker）對他說：「你這支是獻給尤瓦迪的。」艾爾圖維稍後也擊出兩分打點的二壘打。貝克說：「這是我們比賽的原因，我們不單是為了這座城市、隊友和我們自己，我們同時在幫助療癒。」一位受害者家屬說，這場比賽讓他們有個機會暫時逃離那個悲傷的家。
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