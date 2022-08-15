太空人15日在主場以6比3擊退運動家，這一勝不只是太空人例行賽第75勝，也是他們獻給德州尤瓦迪的羅布小學槍擊案家屬的比賽。今年5月，美國18歲凶犯拉莫斯（Salvador Ramos）持槍殺害19名學童與兩位成人，隨後遭警方擊斃，白宮降半旗哀悼。太空人主場在德州休士頓，老闆克朗（Jim Crane）提供交通費與2500張門票，邀請受害家屬與親友來觀看比賽。

今年21歲的費絲瑪塔（Faith Mata），她的10歲妹妹在槍擊案中喪生，生前她是太空人「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）的忠實球迷。瑪塔帶著妹妹的照片說：「每次電視播出太空人的比賽，她就會套上太空人T恤，跑進客廳裡為他們加油，即使她並不清楚發生了什麼事，她一直喜愛艾爾圖維。」費絲姊妹的父親傑瑞瑪塔（Jerry Mata）獲邀開球，他感謝太空人的善心，他肯定小女兒今天也帶著微笑在天上看比賽。

Today, we welcomed the community of Uvalde to MMP for Uvalde Strong Day.



We are committed to the continued healing of the Uvalde community through the game of baseball. During the game, fans can purchase Uvalde Strong t-shirts, with all proceeds going to Uvalde Strong efforts. pic.twitter.com/vyRVsy6sWF — Houston Astros (@astros) August 14, 2022

Welcome to Sunday Service. pic.twitter.com/HsAZsspBry — Houston Astros (@astros) August 14, 2022

布瑞格曼（Alex Bregman）首局轟出兩分全壘打，回到休息區時總教練貝克（Dusty Baker）對他說：「你這支是獻給尤瓦迪的。」艾爾圖維稍後也擊出兩分打點的二壘打。貝克說：「這是我們比賽的原因，我們不單是為了這座城市、隊友和我們自己，我們同時在幫助療癒。」一位受害者家屬說，這場比賽讓他們有個機會暫時逃離那個悲傷的家。