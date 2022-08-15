隨美債利率觸頂機率高，利率風險可望明顯下滑，對債市可謂利多，且現階段成熟國家非投資級債企業財務基本面穩健，將限制信用風險發生的可能性，償債能力強化，及信用利差仍具收斂空間，加上高息和低存續期優勢，後市表現不看淡。

投信法人表示，美國通膨預期明顯回落，最新公布的通膨數據並未再創高，經濟動能料降溫、需求可能減少也令商品價格下跌，進一步減輕物價壓力，市場對聯準會積極升息預期下滑，提振風險性資產表現，非投資級債受激勵，近一個月美銀美林優先順位非投資級債指數上漲6.34％，全球非投資級債指數上漲6.07％。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，聯準會主席鮑爾先前暗示，在未來的某個時間點將放慢升息速度，以觀察這段時間升息的影響，暗示將來可能轉向漸進式升息，在利空出盡的情況下，市場投資情緒獲得舒緩，有望促使資金回流風險性資產。

但是，投資人仍需持續關注景氣概況，及地緣政治干擾等因素，波動風險仍須留意，整體來看，基本面佳、違約率低的非投資級債券，其高息收與低存續期的特性仍有助吸引資金配置。

徐建華認為，從非投資級債的企業發行體質來看，根據摩根士丹利的統計，非投資級債企業利息保障倍數創新高、來到5.04倍，顯示償債能力改善，且企業槓桿比率也迅速走降，企業營運相對穩定，在穩健的基本面支持下，料支持非投資級債延續反彈之勢。

投資布局方面，考量市場不確定性猶存，建議穩健型投資者可優先考慮同樣具有高息，但存續期更低，整體防禦力較高的優先順位非投資級債來布局，以兼顧風險與報酬，產業相對看好資本財、交通運輸及非循環消費等相關表現。