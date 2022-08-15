美國7月CPI降溫，激勵市場風險情緒，且非農就業數據緊俏，市場評估未來經濟下行壓力有增無減，近期樂觀行情雖可能持續，但美股走勢仍受影響，帶動台股近日集結多方火力上攻，加權指數創波段高點，財報及營收優異個股，表現相對強勢，短線將有機會持續反彈。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，在油價與農產品等大宗商品價格走跌下，美國通膨年增率終於自6月的9.1％的40年高峰下滑，7月CPI年增率8.5％，更低於市場預估，核心CPI年增率持平為5.9％，同樣低於市場預期，後續持續關注美國CPI數據是否能有效滑落，及油價變動，為美股後市觀察指標，並連動台股走向。

日盛精選五虎基金投資團隊表示，台股仍維持反彈姿態，類股股健康輪動，技術指標續強，產業方面，電子股可關注HPC、伺服器、智能車供應鏈、蘋果概念股，傳產以金融股、汽車零組件、生技、製鞋、受惠解封的一般消費等族群可多留意。