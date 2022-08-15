台東日照充足，有得天獨厚的條件來發展太陽光電，台鐵局資產開發中心花蓮營業所表示，規劃在台東車站站區的建物屋頂、露天人行道及停車場（含自行車、機車），及計程車排班區設置太陽光電棚架，成為全國先例，初估每年可減少碳排量（CO2）約82萬5017公斤，相當於2座大安森林公園。

台鐵表示，台東站區計有12棟建築物規劃設置屋頂型太陽光電，面積5114平方公尺、容量734.14瓩（KW）；露天的人行道、停車場、計程車排班區規劃設置整合型太陽光電棚架，面積3538平方公尺、容量779.275瓩；整個站區設置總容量達1513.415瓩（約1.51MW），每年約可發綠電148萬9201度電，初估每年可減少碳排量（CO2）約82萬5017公斤，相當於2座大安森林公園，台鐵每年可收取售電回饋金約87萬元。

台鐵表示，旅客至台東車站搭車、轉乘、取車等可免受日曬雨淋，計程車司機排班候客時也有更舒適的服務環境，並希望提升台東站區整體旅運品質及旅客滿意度。例如在收費機車停車場設置太陽光電棚架並於下方加裝省電照明裝置，加強夜間亮度，不僅停車位使用率明顯提升，出入旅客安全性也更加保障；又如計程車排班區加裝太陽光電棚架，司機們更是拍掌叫好，不僅司機本身和搭車旅客免受日曬雨淋，豔陽高照時車輛不用再怠速開空調降低車內溫度，還能享受徐徐輕風拂面，並收節能減碳及減少空氣汙染效益。台鐵表示該種作法將擴展到其他車站。