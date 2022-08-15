全台會員點數龍頭HAPPY GO鼎鼎聯合行銷今（15）日正式宣示一系列「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」企業永續倡議行動，以「減塑多一點、減碳多一點、走路多一點」為三大面向推動短中長期計畫，首發任務即承諾即日起不再主動發行塑膠卡面的實體會員卡，HAPPY GO同步邀請全台千萬卡友和合作特約店家通路一起行動支持，以下載HAPPY GO App取代原本的實體卡片。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳表示，近來全球深受疫情和極端氣候影響，永續環保已是刻不容緩，HAPPY GO內部將今年訂為永續環保元年，推動「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」的品牌永續倡議活動，希望能發揮企業公民的影響力。HAPPY GO自創立以來已累積發行超過2000萬張以上的HAPPY GO會員卡，根據統計，每產製一張塑膠卡約運用5克以內不等的塑料。HAPPY GO決定以「不再主動發行HAPPY GO實體會員卡」的企業承諾，作為正式跨出永續環保行動的第一步。未來HAPPY GO也將持續優化整體ESG政策，以展現對永續環保的實際貢獻及承諾。

HAPPY GO 會員卡友全台已破千萬，為邀請廣大的卡友一起行動支持，HAPPY GO自8／15（一）起至9／15（四）止，凡下載HAPPY GO App並成功以App的會員條碼消費累點者，就有機會抽中HAPPY GO限量客製化版的Gogoro環保電動機車一台。

根據統計，每年印製紙本發票高達50億張以上，耗費許多森林資源，因此HAPPY GO App自2021年中推行雲端發票存載具功能，鼓勵卡友不再領取紙本發票，使用雲端發票功能一起「減碳多一點」，截至目前參與的卡友相當踴躍，已減少了1億6千萬張紙本發票印製，相當於節省了超過31棟101大樓高度的紙張，成果相當可觀。HAPPY GO未來也將持續鼓勵卡友綁定雲端發票落實減碳無紙化，首次註冊及綁定雲端發票條碼購直接贈400點，並不定時加碼推出優惠好禮。

HAPPY GO長期深耕公益領域重視社會責任，成立公益捐點平台10餘年關懷弱勢孩童，藉由「陪你一起走」愛心捐點公益平台呼籲千萬卡友捐點傳愛，也可綁定雲端發票後選擇「發票捐贈」並勾選要捐贈的發票和公益團體後即可完成捐贈程序。唐氏症基金會作為HAPPY GO長期以來的公益合作夥伴，也宣布成為首波同步響應節能減碳理念，在唐氏症旗下54個據點中皆可掃描QR CODE綁定雲端發票進行捐贈，鼓勵民眾獻愛心也能做環保。