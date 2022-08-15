高呼「保台、更要保孩子」、「空汙緊急、台中媽媽很擔憂」，十多位環團成員齊集台中市政府廣場陳情，請支持淨零碳排的媽媽市長盧秀燕正視台積電中科六期擴建，恐成中市碳排巨獸加重中部空汙問題。市府表示，市府於環評階段也將重申要求開發單位「綠能用電、空汙減排」的堅定立場。

中科台積電增建二奈米廠的擴建環評將在9月底前補件再審，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟，台灣健康空氣行動聯盟趙慧琳表示，台積電陸續在中科擴廠，總碳排量恐6倍成長。

環團成員也提出三大訴求，包括：1.大幅降低開發強度，每年351.4萬噸溫室氣體排放量至少減半，2.請中市府要求中科管理局承諾，六期擴建如期在2030年百分百使用綠電。3.請中市府要求中科管理局承諾，台積電加入節能、綠能、儲能的全民國家隊，自己要用的綠電自己發。

醫師賴怡均也表示，住在台中，這幾年限電跟缺水大家都深深有感，環境的資源有限，無法無限擴張。如果中科擴廠、台積電生產晶片是一定要的，就要「總量管制」，有所取捨。

東海大學教師尚君璽說，燃燒煤炭更是惡中之惡，所產生的戴奧辛、重金屬等毒害，已經被證實和肺腺癌的發生有關，半導體產業雖然為部分人帶來巨大的利益，但是這是用犧牲環境、許多人的健康生命換來的。希望產業可以放遠眼光，善盡社會責任，在追求最大利益之餘，也能稍稍以天下蒼生為念，而非殺雞取卵。政府更應該負起政治責任，引導人民往長久發展、永續生存的方向努力，才是百姓之福。

而對於環團陳情，台中市環保局應，去年底台積電高層拜會市府時，市長盧秀燕當場即表示希望台積電能提出相關水、電計畫，希望擴廠計畫在水電的使用上，能更綠色、更環保、更循環。市府於環評階段也將重申要求開發單位「綠能用電、空汙減排」的堅定立場。