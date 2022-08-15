除了工作機會、生活習慣等，教育資源也是許多家長選擇安家處的一大重點。國民黨新竹市長參選人林耕仁提出「教育新竹七主軸」，從學前教育到終身學習全都顧及，要改善教育環境，為新竹培養人才。

林耕仁今（15）日在臉書表示，教育攸關一座城市乃至國家的競爭力，他因此提出「教育新竹七主軸」的政見，並針對學前教育、義務教育、改善教育環境及落實終身學習精神等四大面向進行規劃。

林耕仁指出，學前教育的部分將規劃「零到六歲國家養新竹加強版」，並增設更多的公立幼兒園及非營利幼兒園，讓每一國小學區都有專屬公立幼兒園；義務教育的部分則發布實驗教育、科技教育、雙語教育白皮書，科技、人文並重，均衡區域發展並與世界接軌，提升競爭力。

他提到，改善教育環境的部分則會逐年增加教育預算，營造良善的就業環境，讓培育出的人才願意留在新竹，針對老舊校舍進行更新、活化校園，並要完成全市的通學步道，讓學童能夠安全的上下課；最後的終身教育則要增設社區大學、網路平台及樂齡課程，善用退休人力，推動多元學習。

林耕仁說，教育不只是孩子的現在，更是大家的未來，要讓新竹成為一個安居樂業、經濟繁榮的城市，關鍵之一就是要思考如何吸引、留住、培養人才，承諾為新竹培育人才，為下一代打造美好未來。