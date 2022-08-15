高雄市觀光工廠協會為推廣觀光工廠、落實企業CSR責任，適逢14日為814空軍節，特別與工研院社會公益委員會於岡山航空教育館舉辦公益科學營，邀請世界展望會南部分會30位兒童參與，高市府經發局專委陳怡良、觀光工廠協會理事長陳秀卿、工研院公益委員會副主委謝國倫均到場參與，與孩子們共同探索科學的奧妙與樂趣。

經發局長廖泰翔表示，觀光工廠是在地文化及美食的結晶，也是推廣觀光的最佳平台。市府除透過專業團隊輔導鼓勵更多在地產業推展觀光工廠，每年也規畫地方型SBIR計畫補助，推動觀光工廠轉型升級。去（110）年補助台灣滷味博物館開發「AR尋寶趣」APP，透過擬真、沉浸的遊戲深化遊客體驗，成功讓到訪的長輩與兒童留下博物館好吃又好玩的印象，提升回流率。

觀光工廠協會理事長陳秀卿感謝經發局協助，讓滷味博物館運用科技工具，將原有的導覽和體驗服務轉型為趣味遊戲應用，透過線下通路與線上行銷的多元手法，拉近與顧客的距離。她表示，觀光工廠不僅是產品的銷售平台，更是共創產業鏈的推手和橋樑，雖然轉型過程不容易，但從顧客滿足開心的笑容中，讓她深知這是必須持續耕耘的選擇。

工研院公益委員會副主委謝國倫表示，「以愛心作公益，讓台灣更美麗。」這次應用院內技術資源與能量與社福團體及企業CSR合作投入公益活動，非常高興能和高雄市觀光工廠協會、世界展望會合作舉辦公益科學營，特別以工研院研發的蚵殼藍染再利用帶入循環經濟，並聯手高苑科大介紹動力飛行原理與體驗無人機操作，讓小朋友透過親身體驗學習新知。

這場科學營運用「AR尋寶趣」APP，透過趣味闖關遊戲認識航空教育館，並規畫一系列科技DIY活動與飛行體驗課程，同時也參觀館內設置的「高雄觀光趣」專區，了解高雄7大觀光工廠的特色與產品，讓孩子們度過充實且愉快的周末。(記者張雅雲/高雄報導)