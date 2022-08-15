高市前金區一處新建建築工程於14日發生道路塌陷，同年3月就已發生過同樣情形，沒想到此次復工後又再度釀禍，更波及周遭民宅，此次共有7戶建築成危樓。（洪靖宜攝）

建商育瑪建設15日發出聲明，強調鄰宅損失將全權負責。不奢求社會大眾諒解，但誠心接受各專業領域的指教。（育瑪建設提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市前金區自強、七賢路口新建案「東金寓所」工地疑似施工不慎，接連出現路面坍塌、害7戶鄰宅傾斜意外，建商育瑪建設15日發出聲明，強調鄰宅損失將全權負責。不奢求社會大眾諒解，但誠心接受各專業領域的指教。

根據樂居網實價登錄資料，「東金寓所」15樓高，總戶數67戶，每戶2至3房、約25至54坪，平均一坪28萬元，已有58筆成交資料。

該工地旁道路今年3月才發生下陷意外，多處柏油明顯破損凹陷並有水滲出，民眾嚇得立刻報警。工務局當時在現場成立災害應變小組，第一時間已緊急灌漿回填，也疏散鄰宅住戶。

建商當時表示，該建案已施工2年，工地24小時監控。但工務局調查後發現，該建案地下室開挖工程0鋼板樁擋土壁密合度不足，外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處路面下陷，路面土壤流失坍陷，有公共安全疑慮，違反《建築法》第63條規定，並依同法第89條處起、承造人及監造人9萬元罰鍰並勒令停工。

事發後，該建案起造人委託高雄市土木技師公會，進行鄰房安全鑑定及復工計畫書確認後申請復工。工務局邀集高雄市結構技師公會、土木技師公會、建築師公會及相關管線單位至工地現場確認無誤，6月20日准許復工。

工務局強調，此建案自前次勒令停工後迄今均嚴密監督，委任高雄市建築師公會於3月24日、3月25日、3月28日、3月29日、4月28日、5月2日、5月11日、5月17日、5月30日、6月15日、6月22日、6月30日、7月16日等13日共13次至該建築工地巡查，都沒有發現異狀。

此次發生意外，經工務局判定，為地下室滲水導致坍塌，市府緊急調派22台消防水箱車到工地灌水，讓地下室水位跟外部水位達到平衡狀態，阻止繼續下陷。另也調度怪手，直接支撐傾斜的房屋。

工務局表示，15日一早與受災戶協調，工程意外所產生損失，將偕同法制局設置協商機制，追究起、承造人負起肇事責任，同時依據高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法，協助鄰房受損戶，要求起造人應負起損害賠償責任。後續建築工地必須由第三公正專業單位如三大公會等，確認嚴密監督安全無虞並與鄰房受損戶完成協議後，才能復工。