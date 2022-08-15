為推廣雲林、嘉義及台南豐富的生態環境所構成的絕佳賞鳥勝地，雲嘉南管理處將於11月19日在台南北門遊客中心盛大開幕，舉行第十年的觀鳥馬拉松，也是全台唯一24小時不間斷，在國際上具有相當的知名度，穿越山海刺激有趣「尋鳥馬拉松」，活動兼顧守護生態及環保永續，今(2022)年將限額30隊報名參加(每隊4人以下，120位名額)，活動已開放免費報名！

黑翅長腳鷸

雲嘉南管理處表示，觀鳥馬拉松起源於英國，是場重視生態環境教育、鳥類觀察的競賽型國際性指標活動。雲嘉南地理環境涵蓋濱海至高山，鳥類棲地型態多樣，在地留鳥及每年秋冬停留或過境的候鳥種類繁多，是全台鳥類資源最豐富的生態區。

為鼓勵更多民眾一同感受雲嘉南鳥類生態的獨特魅力，活動設計共分為老鳥組（20組）、送子鳥組(親子組隊5組)及慢飛組（5組）三個組別，其中今年新增的「慢飛組」，係由「賞鳥帶路人」規劃最佳賞鳥路線，並全程陪同指導，適合對觀鳥有興趣的入門者組隊參加。

而值得一提的是──各組除免費報名外，還可憑交通、住宿單據領取3,000元補助；入住雲嘉南管理處指定旅宿，即可獲得加碼超值歐都納POLO衫（市價1,750元），各組優勝參賽隊伍，也有機會得到十週年特製「陶藝達人-陶燒紀念獎牌」。

今年度活動更結合轄內觀光圈產業，凡組隊參賽者或自行到訪一睹候鳥風采的民眾，於10月1日至11月20日上午12時以前的活動期間，到訪雲嘉南濱海轄區，消費滿2,000～5,000元，即有機會獲得市值3,000元酷炫實用的「防潑水多功能觀鳥背心」、「歐都納、美津濃知名戶外用品」及「當地伴手禮」等總價值近10萬元超值好禮抽獎的機會。雲嘉南管理處於活動開跑前，也準備有20組賞鳥專業望遠鏡及賞鳥鳥類圖鑑書籍，放置於北門遊客中心供免費借用；而在「雲嘉南好好玩！！！」臉書粉絲團也會陸續會推出「雲嘉南觀鳥攻略」及「觀鳥紀錄軟體eBird APP」教學，讓對賞鳥有興趣的民眾可以預先準備，擬定觀鳥攻略。

相關活動資訊請上KKDAY網站（https://www.kkday.com/zh-tw/product/131946）查詢及報名。更多活動資訊，請上「雲嘉南好好玩！！！」臉書粉絲專業查詢。