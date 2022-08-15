【旅奇傳媒/編輯部報導】為促進北投商圈夏日亮點而推進的「2022北投女巫魔法節」系列活動於8月4日至9月4日盛大登場！活動場域橫跨北投熱門景點，如北投公園、七星公園、七虎公園及地熱谷，展出一系列緊扣「女巫」及「北投歷史、文化」意象的動靜態活動，其中涵納了北投文化展覽、在地創意市集、地熱谷探索等豐富內容。另外，每晚半小時演出的璀璨絢爛的魔幻雷射光雕秀，以及7大裝飾燈區更是在為北投夏季帶來久違的人潮，好評不斷！

▲「2022北投女巫魔法節」讓北投公園展開一場華麗變身。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

興建於1913年的北投公園為臺北市第三座公園，也是臺灣第一座溫泉公園。記載了近百年的北投溫泉發展痕跡，陪伴著北投人們的生活點滴，園內古木環繞，有溫泉發展之源北投溪青磺、承載歷史痕跡的石拱橋、文化景點溫博館、最美的綠圖書館，還有公園兩側林立多元風格的溫泉會館，可說是北投發展上也是生活上重要的地標景點。

「2022北投女巫魔法節」首度為北投公園展開一場華麗奇幻的仲夏夜變身，於有限經費下，用最有溫度與感情的在地心意去規劃每一座光飾的呈現，讓作品不僅是視覺上的饗宴，更是用故事傳達於心，親民而美麗地在北投仲夏夜帶給遊客魔法暖心療癒，值得從白天到夜晚，慢慢走訪細細品味！

▲《北投女巫魔法節》主造景光雕秀。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【主秀-魔幻雷射光雕秀】 交織一場魔幻聲光的絢爛之旅

入夜後的北投公園噴水池將化作為女巫施展魔法的神奇畫布，本次以「女巫」概念作為主軸發想，結合光影投射BEITOU文字，象徵著女巫的咒語開啟魔幻世界大門的意象，亦是代表北投新舊歷史文化的交織傳承。透過充滿奇幻及想像力的視覺舞台，再結合3D投影和雷射光束，搭配燈光及音樂效果，讓整個北投五光十色、耀眼奪目。立體光影環繞的光束，彷彿置身魔幻之城，讓人如夢似幻，一起來感受北投夜晚的魔法魅力！

魔幻雷射光雕秀8/4（六）起正式放送

每晚夜間19:00/19:30/20:00/ 20:30/21:00/21:30 於北投公園噴水池展演。

七大裝置燈區 打造最美夜景打卡點

夜幕低垂，一場奇幻冒險即將啟程！扣緊『女巫、魔幻、魔法』的主題，打造7大裝置區及燈飾的魔光幻境巡禮，從池塘、樹木到草地都設置燈飾佈置，運用靈活的LED光影投射技術及材質點亮北投公園，共7大主題打卡裝置物（幻境光廊、奇幻森林、忘憂魔法場、夜光夢境、霓光閃爍、黑貓使魔、飛越魔法書），每區展現出每位女巫所代表的愛情、財富、健康、福氣、智慧及快樂的意象，入夜後的北投公園光彩亮麗，進入園區的那刻就能感受到女巫施法的魔幻氣氛！

▲裝置登區－幻境光廊。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【裝置燈區1】幻境光廊

女巫魔光幻境已經開啟，快穿越幻境光廊即可抵達女巫的魔法世界，收集任一個女巫賜福圖騰，即可獲得抽取女巫寶藏的機會！

▲裝置燈區－奇幻森林。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【裝置燈區2】奇幻森林

前方出現美輪美奐的森林，但看似一般的樹木竟然散發著七彩光芒，林間還有女巫忙碌穿梭，迎接賓客到來。【代表女巫】福氣女巫：「北投」發展過程與日本有密不可分的淵源影響至今也仍可見日本風味的展現，女巫身著日式服裝，祈福安康，代表意涵為「福氣」。

▲裝置燈區－忘憂魔法湯。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【裝置燈區3】忘憂魔法湯

來到魔法世界希望大家都可以忘卻人間各種煩惱，快樂女巫特別調製沁涼解渴的忘憂魔法湯，一飲而盡後，盡情享受魔法世界的歡樂氣氛。【代表女巫】快樂女巫：女巫手拿麥克風在琴鍵上快樂地引吭高唱，展現北投文化代表特色之一「那卡西」代表意涵為「快樂」。

▲裝置燈區－夜光夢境。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【裝置燈區4】夜光夢境

愛情女巫鎮守池塘邊，竟讓池中驚奇的長出花卉在夜間發出絲絲光芒，散發滿滿的浪漫氣息，要帶給路過的情侶檔滿滿的祝福，祝福愛情恆久遠！ 【代表女巫】愛情女巫：北投後山陽明山有著著名花季、美麗山景，與北投串為一體，而美景總是伴隨著浪漫氛圍，代表意涵為「愛情」。

▲裝置燈區－霓光閃爍。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【裝置燈區5】霓光閃爍

邀請了北投社區大學邀請北投居民共同創作，使用發光顏料彩繪壓克力球，透過繪畫勾勒出幸福、祝福的想像。有著獨一無二圖案的壓克力球懸掛在樹上，就像夜裡發光的星球，沿著步道垂墜，彷彿走進魔法空間，令人目不暇給。【代表女巫】健康女巫：「北投」特有溫泉資源，可說是北投發展的根源，可愛女巫泡湯於溫泉池中享受溫泉所帶來的身心靈饗宴，代表意涵為「健康」。

▲裝置燈區－黑貓使魔。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【裝置燈區6】黑貓使魔

聽說財富女巫養著幾隻號稱招財貓的黑貓使魔，經常在他施展魔法時帶來金銀財寶，想朝聖看看傲嬌又可愛的使魔大人，順著光束線條就能發現使魔的藏匿處！【代表女巫】財富女巫：「北投」的地名譯自平埔族語Pataaum（八禱），即「女巫」。女巫祈求豐年，代表意涵為「財富」。

▲裝置燈區－飛躍魔法書。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

【裝置燈區7】飛躍魔法書

來到魔法世界的書庫，飛越在天上的書籍藏有魔法世界介紹與典故，還有各式咒語能助你輕鬆收穫智慧/愛情/親情/友情喔！【代表女巫】科技女巫：以女巫搭乘捷運交通工具反映北投地理特色，而發展交通與搭乘大眾交通都是智慧象徵，代表意涵為「智慧」。

2022北投女巫魔法節

展期：即日起至9/4

地點：捷運新北投站週邊（北投公園、七星公園、七虎公園、地熱谷）

相關訊息請上台北市溫泉發展協會，或密切關注 FB「台北市商業處-我是商Ya人粉絲頁」、「新北投溫泉粉絲頁」。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）