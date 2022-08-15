中國中央氣象台已經連續20多天發布高溫預警，40攝氏度高溫甚至排不進大陸前十。北京交通大學碳中和科技與戰略研究中心主任王元丰呼籲，氣候危機迫在眉睫，人類必須帶著「危機感」立即展開行動。他呼籲，應該建設所謂「高溫韌性社會」，比如做好預警制度響應機制，給予室外作業人員相應福利。

大陸《環球時報》指出，北半球都陷入了「炙烤」模式。歐亞多地的氣溫不斷刷新著歷史紀錄。眾多專家發出警告，全球變暖正以過去兩千年來前所未有的速度發生，未來熱浪乾旱等極端天氣將成為新常態。

王元丰認為，氣候危機迫在眉睫，「科技能解決一切氣候問題」的觀點是極其錯誤的。我們目前的技術並不完善，根據國際能源署（IEA）對能源技術的評估，在減緩氣候變化的影響方面僅有50％左右的應對能力。

面對全球性的極端天氣變化，王元丰表示，要在減緩和適應氣候變化兩方面發力，一方面要重視減排，另一方面，也要做好適應氣候變化的社會建設，把高溫的影響降至最低。他說，這要求我們必須建設「高溫韌性社會」，比如做好預警制度的響應機制，給予環衛工人、建築工人、外賣員等室外作業人員相應的福利，利用各種資源救助弱勢或不適應高溫的群體，以減少極端天氣對經濟、社會及生態環境的影響。