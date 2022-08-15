熱播韓劇《非常律師禹英禑》被視為收視黑馬，播出後收視率狂飆17倍，且相當具有話題度，除該劇主演朴恩斌、姜泰伍和姜其永受關注外，劇中的鯨魚與海豚也尤為搶鏡，使得社會各界再次將目光聚焦到保護海洋動物的議題上。

女主禹英禑在該劇第4集中提到，「對鯨魚來說，水族館是它們的的監獄，它們被關在狹小水槽內，只能吃冰凍魚類，被迫全年無休地反覆表演，那是奴隸制度！」了解許多海豚相關知識的她還科普道，海豚平均壽命可達40年，但在水族館內最多只能活4年。實際上，南韓從2009年到2021年全國的8個水族館共有37條海豚死亡。

綜合南韓媒體報導，南韓海洋水產部長官趙承煥11日的報告表示，計劃將水族館的21條海豚全部送回大海。環境團體透露，目前在水族館飼養海豚有21條，其中包含16條日本抓來的寬吻海豚與5條來自俄國的白鯨，這些海豚分別被飼養在蔚山鯨魚生態體驗館、樂天世界水族館等地點。

因為白鯨生活在冰涼海域，很難像南方大海豚一樣在韓國海域進行放生，所以海洋水產部計劃，首先在明年下半年將2條白鯨送往海域較為冰冷的加拿大海洋休息區。此外，今後水產部將建立海洋休息區，把寬吻海豚送回大海。

該劇第12集當中，女主還在某海豚展示體驗場前舉著「停止展示海豚，將它們放回大海」、「海豚的家不是水族館，而是廣闊的大海」等標語進行示威。

水產部的報告公開後，民眾都表示非常支持這個提議，可見該劇讓社會看到了水族館海豚現狀並促使政府也對海洋保護進行關注，《禹英禑》被讚是近年來少有的滿滿正面影響的影劇。