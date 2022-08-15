15日，是韓國的光復節，總統尹錫悅在發表國慶談話時，公開向鄰居朝鮮以及日本釋出和平善意，希望能穩定北亞的地緣政治。

尹錫悅在這場紀念1945年，日本結束朝鮮半島殖民的典禮上表示，日本已成為對抗威脅到全球自由的合作夥伴，並呼籲韓日兩國須從過去不斷的歷史紛爭中走出。

尹錫悅指出，當韓日都朝著有共同的未來邁進時，因有一樣的價值觀，將有助解決兩國間的歷史共業。外界解讀，這邊指的是2戰時期，日軍強徵韓國10幾萬婦女充當慰安婦，以及強迫不法勞動等非人道的惡劣事蹟。

5月新上任迄今才百日，但民眾支持度已大跌至僅25%的尹錫悅，希望藉由改善與日本關係，在經濟、安全、社會以及文化等各面向廣泛合作，為國際和平與繁榮產生貢獻度。

尹錫悅也向朝鮮喊話，若朝鮮真正且實質往半島無核化方向執行的話，韓國願意伸出援手，提供多方協助。具體來說，就是幫朝鮮解決糧食不足的問題，同時也願強化基礎建設，為朝鮮未來的國貿之路做好準備。

事實上，半島無核化的談判已陷入僵局。同時，朝鮮更是頻頻試射導彈，2022年迄今，平均每個月會發射兩次左右。嚴格來說，韓國與朝鮮之間還是處於1950年所暴發的3年韓戰中，目前雙邊只是達成停火協議，尚未簽訂和平條約。