曾被粉絲封為「D槽女神」的日本前女優明日花綺羅，擁有精緻又甜美的五官，與超火辣的性感身材，成為廣大老司機們心目中的性感女神，但在2020年2月宣布引退後，她也開啟自創品牌並當起酒店「媽媽桑」，使身家不斷翻漲躍身女企業家。而近日她除了疑似傳出戀情外，還與「前勁敵」三上悠亞一同拍片，再度令粉絲大噴鼻血。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，明日花綺羅日前被人拍到以性感裝扮，與一名穿搭時尚上的帥氣男子手牽手搭乘計程車到高級壽司店用餐，吃完飯後兩人再前往街邊散步，過程中時而牽手時而並肩，互動相當親密，隨後他們才搭車前往新宿歌舞伎町各自離開。

而這位與明日花綺羅互動親密的男子，也被人發現就是被封為日本第一的Club「TOP DANDY」的紅牌牛郎「咲人」，他因長相帥氣、善於交際，過去曾無數次奪下店內的營業額冠軍，因此被封為「歌舞伎町的手越祐也」，如今也躍升為店裡的常務董事身價不凡，但當他被問到兩人的關係時，他直言兩人只是從以前就很要好的朋友，並沒有什麼特別的，也否認兩人正在交往。

明日花綺羅的所屬事務所也回應「她作為客人常去咲人的店裡玩，咲人也常到明日花綺羅的家裡玩，兩人交情很好但確實沒有交往」事務所也表示，由於明日花綺羅交友廣闊，除了咲人之外也會與不同的朋友出去吃飯，但沒有印象有做出牽手的行為，直接否認戀情。

事實上，明日花綺羅出道多年相當懂得製造話題，近期除了她的戀情受到矚目外，日前她還與閨密三上悠亞合體慶生並一同拍攝短片，影片中兩人雖穿著甜美的洋裝，但明日花綺羅先是跟著音樂撫摸三上悠亞的臀部，之後換三上悠亞轉身摸遍明日花綺羅的胸部到腿部，令明日花綺羅有些驚慌失措，而火辣的影片也吸引超過980萬人次觀看。