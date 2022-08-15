直擊》高雄工地塌陷致7民宅淪危樓 鋼筋外露斷垣殘壁（民眾提供）

15日上午事故現場依然危險，靠著怪手單臂支撐傾斜的住宅，場面相當驚悚。（楊舒婷攝）

高雄市前金區自強一路83巷口，14日下午約13時左右，發生路面塌陷狀況，路旁的民宅及店家發生建築物傾斜、崩裂。15日上午事故現場依然危險，靠著怪手單臂支撐傾斜的住宅，場面相當驚悚。受災戶陳先生無奈表示，昨日倉荒逃離現場，今天想回去拿物品也得等官方下令安全評估通過後才能回去，造成不便。對面的店家林先生也憤慨的表示，要建商與高雄市政府全權負責，此事件已連帶影響到整條街的商家。

前金區自強一路83巷口14日下午約13時左右，因建商施工造成路面塌陷，住宅傾斜，事發後工務局出動怪手，靠著怪手的單臂支撐著傾斜的建築，場面看起來十分驚悚。 對於當下倉皇逃離現場的居民來講，心理陰影極大，若想回家拿取其他生活用品，也得等待相關單位下令，經過安全評估後才能讓居民返回家中拿取物品。

受災戶陳先生表示，昨日事發當下倉皇逃出家中，事後開放5分鐘的時間讓受災戶返回危樓裡拿取私人物品，前往安置旅館，對於家中的受損程度也來不急看仔細，但要好幾個月不能回家，感到相當無奈。

對面商家林先生氣憤的表示，這次真的不可原諒，狀況已經發生第2次了，居然還比第1次嚴重，根本罔顧住戶的生命財產安全，也連帶讓整條街的商家生意大受影響，還有周邊商家的心理壓力也相當大，害怕災害持續擴大會影響到自家商店，也呼籲建設公司與高雄市政府請負責到底，要讓受災戶和周邊商家的傷害減到最輕。

高雄市前金區一處工地14日下午塌陷，導致周邊的7棟民宅傾斜，民宅內部成斷垣殘壁，滿地瓦礫。 （民眾提供／楊舒婷高雄傳真）