繼林智堅抄襲論文事件後，民進黨基隆市長候選人蔡適應遭踢爆，疑似用騙高中學歷的方式來爭取在地選民認同。國民黨召開記者會痛批，蔡適應遭踢爆沒就讀過基隆中學，但卻疑似用「偽高中學歷」的方式爭取基隆選民認同，並出示基中校友會理事長稱無授予蔡適應榮譽會員的聲明，要求蔡適應公開道歉。

國民黨青年團前總團長呂謦煒表示，政治誠信是從政者的根本，如果對人民公然說謊，就有政治詐欺的可能性，前民進黨桃園市長參選人林智堅已因抄襲論文而退選，今天又抓包一個冒充高中校友的民進黨候選人。

呂謦煒指出，民進黨基隆市長參選人蔡適應明明是高雄左營高中畢業，沒讀過半天基隆高中，卻自稱是基隆高中校友，更擔任基中校友會理事，難道蔡適應看不起左營高中？難道民進黨看不起高雄？連在高雄讀書的學歷都要藏著掖著，高雄有這麼讓你蔡適應丟臉嗎？

台北市議員參選人楊植斗痛批，大家只聽過抄襲論文，還沒有看過騙高中學歷，蔡適應這16年來被人稱呼為基隆中學校友完全「臉不紅氣不喘」，直到前幾天被踢爆後，才跟大家講說「我沒有說過自己讀過基隆中學」，這種行徑跟欺騙感情有甚麼不一樣，完全就是「渣男」的代表人物。

楊植斗也指出，基隆中學校友會的組織章程明定，只有一般「會員」才有理監事的被選舉權，「榮譽會員」是沒有理監事被選舉權的資格。然而要成為「會員」的基本條件，要曾經就讀、或是曾經在基隆中學服務過才有資格，請問蔡適應擔任第四屆、第五屆理事的資格在哪？蔡適應根本就帶頭違法，違反人民團體法的相關規定。

基隆市議員張淵翔認為，蔡適應說基中校友會因爲感念他對校務的付出，因此受邀成為「榮譽會員」，請蔡將當年獲頒「榮譽會員」的證書或相關證明提供給大家參考，如果拿不出證明就是公然說謊，應該要退出基隆市長選舉。

基隆市議員候選人王尚潔強調，蔡適應「刻意隱瞞」到極致，所有基隆中學的正式校友刊物和官方臉書都稱蔡適應為「傑出校友」，卻從來沒有看過蔡適應委員出來否認過，這完全就是如同「偽單身」一樣行徑的「偽校友」、「類校友」，出事才把所有的過錯都推給別人。