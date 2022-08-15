中國大陸7月「三頭馬車」數據全都比預期來得差：中國7月規模以上工業增加值增長3.8％，預期4.3％，上月為3.9％，首七個月規模以上工業增加值按年3.5％，預期3.5％，前值3.4％。

社會消費品零售總額3.59兆元人民幣，按年2.7％，預期5％，前值3.1％。首七個月社會消費品零售總額24.6兆元人民幣，按年跌0.2％，預期0.1％，上月跌0.7％。

首七個月，固定資產投資31.98萬億元人民幣，按年增長5.7％，預期6.2％，前值6.1％。

中國國家統計局表示，7月份高效統籌疫情防控和經濟社會發展各項政策持續顯效，國民經濟延續恢復態勢。但也要看到，世界經濟滯脹風險上升，國內經濟恢復基礎尚不牢固。

中國國家統計局表示，下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，按照疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，進一步高效統籌疫情防控和經濟社會發展，抓住經濟恢復關鍵期，著力擴大國內需求，著力穩就業穩物價，有效保障和改善民生，鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。