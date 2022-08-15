即使各國已經學會與新冠肺炎共存，但疫情已經完全改變經濟運作模式，現階段通貨膨脹問題嚴重，使得民眾消費意願下滑，從大陸工廠的訂單量持續萎縮的狀況就能窺見，此狀況也代表消費者需求快速轉變，所有產業都面臨衝擊，全球經濟前景相當黯淡。

美媒報導，許多大陸工廠都認為，海外客戶的訂單正在枯竭，世界各地的家庭都因為通貨膨脹被迫勒緊褲帶生活，並對未來的發展保持謹慎，同時警告全球經濟衰退的可能性大幅增加。

寧波一家紡織品製造商表示，由於美國和歐洲等主要市場的需求快速下滑，包括鈕釦、拉鍊及裁縫線在內的訂單在7、8月比去年同期下降3成。澳洲最大銀行集團之一的Macquarie Group首席大陸經濟學家Larry Hu則說：「未來幾個月可能會持續衰退，到年底前會出現負值，但這種狀況是漸進式的，而不是直接崩潰。」

出口商Vita Leisure Co.代表Clark Feng也坦言，從3月開始，出口訂單一直下滑，歐洲客戶只願意購買去年的3至5成商品，甚至有些工廠的工人開始放無薪假甚至被解僱，這是在過去十年來從未見過的慘況。

Clark Feng補充說道，海外客戶尋求消化庫存而不是訂購新商品，去年我們的產品很受歡迎，現在則是從一個極端轉向另一個極端，整體需求甚至低於疫情前，已經有恐慌的味道。