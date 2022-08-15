瘦子連3場小巨蛋演唱會昨晚順利落幕。（陳俊吉攝）

瘦子（E.SO）的「地囚人」3場小巨蛋演唱會14日落幕，他最後一晚演出嗨歌〈走跳〉前，為因應小巨蛋防震條款安撫歌迷「不能跳」，自己唱到情緒激昂處卻輕跳離地，慶功受訪瘦子苦笑坦言：「我忍不住啊、我常常忍不住。」透露這段演出時內心複雜，「我不想有震動安全問題，也不想影響附近居民，第一天他們有再來測，震動嗓音都合乎標準，我開心合乎標準，但另一方面又覺得我好像有點弱，竟然沒有超標，感覺他們（附近居民）是不是不知道瘦子在小巨蛋開演唱會」。

張惠妹與男友Sam昨坐包廂欣賞演出，瘦子對於天后現身壓力不大，反倒對於他即將臨盆的老婆3場全勤非常擔心，「因為她現在足月了，也就是任何一刻都會生，我超緊張，所以今天把婦產科醫生請來看演唱會，（老婆）有任何突發狀況我們就在後台直接接生了」，很早就把票拿給醫生，設想周到；此外，近期都會去找大淵實習奶爸的瘦子，也自豪換尿布技巧相當好，「我現在尿布換得很順，一手抓腳抬高屁屁、另一手直接換尿布」。

他將於11月移師高雄舉辦演唱會，有了台北3場的經驗，讓他更有信心駕馭演出，瘦子說：「第一場比較緊張有些失誤，不是我心中最完美的樣子，覺得（對歌迷）有點抱歉，第二場就比較自在一點，發現多講點話比較放鬆，越來越好。」這次是他單飛舉辦個人演唱會，坦言一開始沒意識到要一個人唱這麼多歌，每晚都唱到嗓子啞掉，「之前在『兄弟本色』、『頑童』已經有攻蛋經驗，所以這次一開始沒有興奮的感覺，反而是很多壓力，到第三場唱完才總算鬆一口氣」。