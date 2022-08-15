雲林縣動植物防疫所每年辦理約100場免費狂犬病疫苗巡迴注射場次，場次依據區域盛行率安排，讓施打成效最大化。（雲林縣府提供）

雲林縣動植物防疫所8月規畫在古坑、林內、斗六、元長、北港等舉辦免費狂犬病疫苗巡迴注射活動，年滿20歲設籍於雲縣的飼主皆可參加活動，當日提供免費施打狂犬病疫苗及寵物晶片植入。（雲林縣政府提供）

雲林縣動植物防疫所每年辦理約100場免費狂犬病疫苗巡迴注射場次，保障毛小孩與飼主的健康，為了刺激施打率，配合民眾交通方式提供多樣的便民施打方式，例如以人就車的「得來速」施打，讓飼主寵物免上下車奔波。

防疫所指出，為保護人與寵物健康，杜絕狂犬病病毒傳播，飼主應每年定期攜帶家犬貓施打狂犬病疫苗，未依規定注射依法可罰3萬元至15萬元，雲林縣府今年從3月起至10月底，舉辦多場免費狂犬病巡迴注射活動。山區犬貓為與野生動物接觸的狂犬病高風險族群，場次依據區域盛行率安排，讓施打成效最大化。

雲林縣動植物防疫所8月規畫在古坑、林內、斗六、元長、北港等舉辦免費狂犬病疫苗巡迴注射活動，年滿20歲設籍於雲縣的飼主皆可參加活動，當日提供免費施打狂犬病疫苗及寵物晶片植入。

8月份免費狂犬病巡迴注射場次有9日在斗六市梅林社區活動中心、10日在林內鄉林茂村活動中心、15日在古坑鄉水碓村辦公室、16日在元長鄉公所、17日在古坑鄉麻園部落王公廟及麻園村辦公處、 22日在古坑鄉田心村辦公處、25日在古坑鄉湳仔村辦公處及下湳仔聖天宮、26日在北港鎮運動公園大門口，活動時間都是早上9點半到11點半。

防疫所表示，參加免費狂犬病巡迴注射活動的民眾，請先自行量體溫、自我評估，如有身體不適、切勿強行參加，雲林縣也有30間動物醫院提供狂犬病疫苗注射付費服務，也可多加利用。

防疫所強調，狂犬病屬人畜共通傳染病，台灣目前仍屬狂犬病疫區，家犬貓施打狂犬病疫苗保護力可達100％。