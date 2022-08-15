東海休漁期將於明（16）日結束，日媒披露，大陸福建官方已要求漁民「嚴禁前往敏感海域實施捕撈作業」，所指應為釣魚台周邊海域。由於9月將迎來中日建交50週年，陸方可能希望避免兩國升高緊張情勢。此外，日方稱大陸海警船14日凌晨再度駛入釣魚台12海里以內海域，為今年第22天進入該地。

共同社報導，中國在包括釣魚台周邊的東海所設定之休漁期將於16日結束，福建省當地有關部門發出了「嚴禁前往敏感海域實施捕撈作業」的通知。據分析，這可能意指釣魚台周邊的作業，但指示是否會被貫徹尚不清楚。日本政府正在關注此事的發展。

報導稱，大量漁船正在等待休漁期結束，而福建省石獅市有關部門7月向漁業人員發出了通知，該省漳州市、浙江省台州市的有關部門也於7月在官網上，發出了「嚴禁進入敏感水域」等通知。

共同社引述石獅市一名50多歲漁民的話說，當地有關部門口頭指示勿靠近釣魚台和台灣的近海。

報導稱，2016年8月休漁期結束之際，曾有多達200至300艘大陸漁船湧入釣魚台周邊。今年9月，中日將迎來邦交正常化50週年，有關部門可能因此加強警戒，從而避免不必要的緊張、以求穩定。

另一方面，大陸海警船則持續進入釣魚台周邊海域。共同社稱，昨（14）日凌晨約4點10分開始，中國海警局的2艘船相繼駛入釣魚台周邊的所謂「日本領海」，此後似乎跟隨漁船駛離。這是中國公務船今年第22天駛入釣魚台12海里以內海域，上一次為8日。

據日本第11管區海上保安總部（那霸）透露，2艘船在釣魚台12海里內航行約18個小時。期間，中方船隻試圖接近1艘日本漁船，日方巡邏船持續發出警告，要求駛離日方所宣稱的「領海」區域。

此外，共同社稱，日方還在釣魚台的「鄰接區」（24海里內）還發現另外2艘中方船隻，其中1艘搭載類似機關炮的裝置。包括鄰接區在內，日本已連續121天在釣魚台周邊海域發現中國公務船。