健喬(4114)2022年第2季合併營收10.58億，歸屬母公司業主淨利4.01億，EPS1.24元。上半年合併營收達20.24億，年成長32%，歸屬母公司業主淨利5.26億，年成長284%，上半年EPS 1.61元。健喬表示，上半年獲利大幅成長主因包括自行開發的品牌藥及策略聯盟引進的原廠藥的成長、購併效益三箭齊發，扣除出售土地利益的獲利仍成長106%，與第一季獲利增長一倍趨勢相仿，展望下半年獲利增長將仍然強勁。

健喬指出，公司自有產品上半年較去年同期營收與毛利同步增長29%，策略聯盟引進原廠藥的營收增長56%，毛利的增長則為60%，在購併方面營收增長23%，毛利則增長30%。另外，上半年自有產品營收貢獻為68%，而來自購併及策略聯盟的營收已佔32%，由此證明健喬已非傳統的學名藥廠。健喬針對自有產品從銷售端採取靈活的行銷策略，並輔以特殊劑型的競爭力及廠端的高效率生產，加上仿效大型的藥廠近年不斷透過購併及License-in(策略聯盟授權引進)的商業模式來突破營收及獲利的增長，完全走出學名藥廠的成長格局。

合併報表裡面，除了健喬本身獲利成長強勁外，子公司的表現也相當亮眼。以主攻自費市場的子公司優良生醫，上半年較分割前營運實體去年同期營收成長60%，獲利增長240%。另外，健喬從2019年接手的瑞安藥廠也因為健喬重新整頓，讓瑞安從2019年的虧損狀態到今年上半年淨利率已高達34%。