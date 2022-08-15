玉晶光(3406)上半年稅後盈餘為7億元，年增75.91%，每股盈餘為6.22元，受短線賣壓出籠影響，玉晶光今天股價開高走低，不過蘋果iPhone新機即將上市，且美系品牌廠VR等新產品開始量產，多家外資法人看好玉晶光前景，給予「買進」及「建議買進」評等，目標價多上看550元。

玉晶光上半年營業淨利為5.79億元，年增27.09%，稅後盈餘7億元，年增75.91%，每股盈餘為6.22元，其中第2季毛利率因產品組合較佳及良率提升，達37.39%，季增6.43個百分點，單季稅後盈餘為3.73億元，季增14.53%，單季每股盈餘為3.32元，優於市場預期。

隨著蘋果iPhone新機拉貨，玉晶光7月合併營收達19.46億元，月增68.91%，年增18.1%，為去年10月以來新高，累計前7月合併營收為82.01億元，較去年同期成長21.49%；玉晶光也樂觀看待下半年營運，玉晶光表示，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也正向看待，全年來看還是樂觀的。

玉晶光公布財報後，多家外資最新報告正面看待玉晶光營運前景，美系外資將玉晶光今年每股盈餘上調14%，並將2023年每股盈餘上調5%，預估玉晶光2022年及2023年每股盈餘分別為23.6元及30.4元，給予「建議買進」評等及目標價550元；歐系外資則看好玉晶光iPhone鏡頭滲透率及2023年VR/AR鏡頭增長，將2022年/20223年每股盈餘提升7%，維持「買進」評等，目標價上調至550元。