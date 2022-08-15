台大教務處數位學習中心今天表示，台大開放式課程（NTU OCW）和大規模開放式線上課程（NTU MOOC x Coursera）等開放教育資源平台，111學年度起開放至全國高中，讓全國高中生都有機會運用台大的開放課程資源，作為108課綱「彈性學習時間」的選修課程。

台大表示，台大開放式課程（NTU OCW）和大規模開放式線上課程（NTU MOOC x Coursera）等開放教育資源平台，10逾年來累積超過300門課程。

為了發揮教育資源的使用效益，109 學年起開始試辦「台大線上課程高中推廣計畫」，從初期合作的成功高中、師大附中，逐漸擴大到 110學年共6所高中參與（成功高中、師大附中、新店高中、板橋高中、景美女中與芳和實驗中學），合作高中性質也從普通高中拓展到社區高中及實驗高中。

台大教務長丁詩同表示，台大這些線上資源，從111學年度起開放至全國高中。台大將從 NTU OCW 及 NTU MOOC x Coursera 課程中挑選適合高中程度的課程清單，於學期初分享給高中端進行自主選修，並於每學期末舉辦實體暨線上同步交流講座，邀請熱門課程的教授與高中生面對面交流分享。

記者會上同時也播放計畫說明影片，師大附中教務主任陳雅萍也表示，台大線上課程大幅解決高中自主學習開課選擇不足的問題，學生透過教授的引導嘗試自主學習，遇到問題後再透過自主學習的精神來解決問題，這是大學課程引入中學校園最可貴的地方。

台大線上課程高中推廣計畫預計於111學年開放全國高中參與，相關細節請參考計畫專屬網站(https：／／www.dlc.ntu.edu.tw／hs-elearning-about-us)， 或觀看計畫說明會影片(https：／／www.youtube.com／watch？v=LIS3GEDHTXk )。