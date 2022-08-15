針對台北市長柯文哲任內的文化政策，東吳大學社會學系副教授、前北市文化局長劉維公今（15日）表示，柯文哲所犯的錯誤、造成的問題，絕對不會比新竹棒球場問題少，他批評，柯文哲任內文化政策非常不及格，不能只用一個口號，這8年到底有沒有改變成真，要打上一個大問號？

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（15日）透過直播解剖林智堅論文，教文體育組召集人陳學聖邀劉維公一起對談。劉維公提及，不只林智堅的論文門，所有的政務官都應該一視同仁被檢視。

他說，柯文哲任內8年的文化政策非常不及格，他所犯的錯誤、造成的問題，絕對不會比新竹棒球場問題少，自己在郝龍斌擔任市長時間、2012年至2014年擔任文化局長，是相當專業來推動文化政策，如今的文化政策可以來檢視、來討論。

劉維公說，台北市民真的要了解，不能再這樣下去，選對一個好的市長、好的團隊，才能讓城市往上提升，不能只用一個口號，這8年到底有沒有改變成真，要打上一個大問號？要保持初衷，把北市的文化政策、文化品質往上提升，且不同意見的人是可以接受的，只要往更前進的方向還是會獲得支持，一個首長、政務官真的把心放在文化，相信是會被看到的。