觀光局悠遊國旅補助強力帶動國內住宿商機，暑假過後泡湯季節即將來臨，瑞穗天合國際觀光酒店於10月1日起至12月29日推出房型升等莊園優惠，期間入住城堡雙人房或四人房，即可免費升等至莊園房型，平日、旺日、假日皆適用，即日起開放網路與電話訂房，平日雙人房一泊二食優惠價11,400元起+10%，強調酒店內不論是露天風呂的黃金溫泉區、三溫暖裸湯或是客房浴池，都能在蒸氣氤氳中沉浸湯泉洗禮，為秋冬打造一場療癒舒心的泡湯之旅。

瑞穗天合國際觀光酒店莊園棟客房以溫潤木質色營造舒適的住宿空間，寬敞的泡湯池可以讓人沉浸在瑞穗黃金湯中舒緩身心，訂購房型升等莊園優惠，城堡精緻客房可免費升等至莊園精緻客房，雙人平日優惠價11,400元起+10％，城堡溫馨家庭房可升等至莊園精緻家庭房或莊園溫馨家庭房，四人平日優惠價19,000元起+10%，住宿皆享一泊二食，備品也升等提供法國頂級歐瓏Atelier Cologne，房內配備膠囊咖啡機與豐富的免費Mini Bar、專屬客製化保濕面膜等。

瑞穗天合國際觀光酒店的住房優惠內容包含芳泉百匯的自助早餐、晚餐，由西餐主廚許創龍獻藝多國美饌佳餚、精緻美味甜點、哈根達斯冰品等，並可享無限暢玩各式休閒設施，如旋轉木馬、兒童超跑俱樂部、跑跑甩尾車、電競室、積木磚家、小旅人樂園與健身房……等，以及金色水樂園的室內旋轉滑水道、按摩水療區或戶外黃金溫泉區，水陸遊樂設施一次滿足。

赴花東泡湯的消費者，除了可在瑞穗天合國際觀光酒店客房內浴池享受獨自泡湯的靜謐，酒店內的金色水樂園戶外水區也有露天風呂湯池，在瑞穗的環山之間與大自然共浴，或是前往休閒會館3樓的三溫暖裸湯區，沉浸在反璞歸真的禪意之中，靜心享受與日本有馬溫泉泉質相似的瑞穗黃金湯。

瑞穗天合國際觀光酒店除了以黃金湯、豐富的戲水設施、多元的休閒設施為主打外，也依季節時令推出闖關活動，不論是集章、射箭、投籃、打棒球、快問快答，甚至是拍照打卡、積木挑戰等，只要闖關成功就可獲得天成文旅系列精美小禮，為每一場旅行增添豐富回憶。