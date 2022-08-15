漫漫暑假燃起兒童閱讀商機，富邦媒（8454）旗下momo購物網再度攜手中華民國出版商業同業公會全國聯合會，即日起至8月31日獨家合作打造線上「2022台北國際童書展」，號召近20家童書領導品牌如親子天下、三采文化、讀書共和國等，及今年新加入的國語日報、KIDO親子時堂，展出約5,500本童書。

包含人氣兒童文學作家鄭宗弦新作「小雀幸品格童話」、暢銷續作「妖怪托顧所5～6集」等。展期間精選童書優惠5折起，momo再加碼兩大寵愛會員登記抽，包含下單抽tokuyo按摩椅及滿額抽8,888紅利金。預估帶動童書買氣較上月同期雙位數成長。

以優良讀物填滿兒童暑期時光，台北國際童書實體展於2019年應運而生，2021年為突破疫情影響，首度與momo獨家合作將童書展搬上線，momo施以虛擬通路不受時間、空間限制的優勢，讓消費者可以24小時隨心所欲逛書展，受到極大青睞，帶動活動檔期童書業績年增九成。

隨著網路消費習性已更加成熟，今夏momoX「台北國際童書展」再度盛大展開線上展覽，網羅橫跨兒童故事、知識漫畫、外文童書、幼幼遊戲書、繪本圖畫書等書籍。

暑假邁入第二個月，「2022台北國際童書展」亮點新書，包含人氣兒童文學作家鄭宗弦最新原創童話圖文橋梁書「小雀幸品格童話套書第一輯」，透過短篇故事向小書迷傳達接納獨特、建立自信、友愛付出的重要課題，且以大字型附注音，為低中年級小朋友培養閱讀習慣的敲門磚；還有風靡童書界的妖怪奇幻小說「妖怪托顧所」最新5～6集套書，將以戀愛、解謎展開精采故事，引領孩子探索成長議題，首刷限量加贈開運招財御守，有望再創前兩組套書於momo上市首月狂銷破500套的佳績。

兼具趣味性與學識性的「知識科普童書」也是暑假期間家長的育兒首選，能讓孩子在輕鬆閱讀中拓展視野，同時培養課內外各類知識。人氣推薦如專為中學生設計的人生必備軟實力引導漫畫「13歲就開始」，以漫畫情境加上有效策略的提供，培養小大人們的時間管理、人際溝通、生涯探索等關鍵能力；或是融合臺灣觀點、永續發展目標的海洋百科「海洋100問」，以及科學漫畫新集數「科學實驗王第二部」、系列知識繪本「潛入！天才科學家的實驗室」等。

「暢銷經典套書」包括熱銷破3,000套的「穿越故宮大冒險1-5冊套書」，以故宮珍藏寶物為媒介，帶領小讀者經歷一趟穿梭古今的奇幻旅程，除了體驗書中精彩冒險，也增加知識學習、文化視野；以及日本繪本大師岩井俊雄暢銷「100層樓的家5冊套書」，透過探索森林、天空、海底、地下和地上100層樓的驚奇世界，豐富孩子的觀察力與想像力。

momoX「台北國際童書展」盛大動員中，參展書籍最低5折起，購書58折神券週週領！momo再加碼兩大超狂登記抽，活動期間內不限金額下單即享tokuyo按摩椅（市價53,800元）登記抽獎資格；單筆消費滿68,888元登記抽紅利金8,888元。各參展童書品牌也祭出限量好禮響應，包含「親子天下」指定品項滿399元贈繽紛花樣文件夾、「未來親子」全書系滿599元贈神奇酷科學知識書、「國語日報」滿799元送可愛造型萬用提袋、「維京國際」滿899元贈太空系列磁力積木等。